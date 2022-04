పెళ్ళిపై పెదవి విప్పిన తమన్నా.. అసలు విషయం చెప్పేసిందిగా!

తెలుగులో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోల సరసన నటించిన తమన్నా భాటియాకి ఇప్పుడు క్రేజ్ తగ్గింది. కొత్త భామల ఎంట్రీ సహా సరైన హిట్ సినిమాలు లేకపోవడంతో ఈ భామ వెనకబడింది. అయితే ఈ భామ ఇప్పుడు సినిమా అవకాశాలు దక్కించుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇక సినిమా అవకాశాలు దొరకడం కష్టం అని భావించిన ఆమె ఇక పెళ్లి చేసేసుకుంటోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక ఈ వార్తలు తమన్నా దాకా వెళ్లడంతో ఆమె స్పందించక తప్పలేదు. ఈ విషయం మీద ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tamannaah reacts to her wedding rumors. She said she had no intention of marriage for two more years.