13ఏళ్లుగా వెండితెరకు దూరమైన రంభ.. ఇప్పుడు ఎక్కడుందో తెలుసా.. లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ వైరల్!

తెలుగు హీరోయిన్స్ తగ్గిపోతున్న కాలంలో అందరికి షాక్ ఇచ్చేలా వెలుగులోకి వచ్చిన బ్యూటీ రంభ. నార్త్ హీరోయిన్స్ హవా ఎక్కువవుతున్న కాలంలో ఏ మాత్రం తగ్గకుండా పోటీపడి మరి గ్లామరస్ రోల్స్ తో మెప్పించింది. రంభను ఎవరు కూడా అంత ఈజీగా మర్చిపోలేరు. వెండితెరకు దూరమైన తరువాత ఈ బ్యూటీ ఎక్కడికి వెళ్లింది ఎక్కడ ఉంది అని అభిమానులు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. కానీ రంభ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా తన ఫ్యామిలీ లైఫ్ కు సంబంధించిన ఆనంద క్షణాలను ఫొటోల ద్వారా షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంది.

Fans are also occasionally making comments on social media as to where this beauty has gone after moving away from the silver screen. But Rambha continues to share happy moments of her family life through photos from time to time through Instagram.