స్పోర్ట్స్ వేర్ లో ఉన్న ఊర్వశి మీద జిమ్ ట్రైనర్ పంచ్ ల వర్షం.. వామ్మో మరీ ఇంతలానా?

బాలీవుడ్ లో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకోవాలని అక్కడ స్టార్ హీరోయిన్ కావాలని ఆరాటపడుతున్న ఊర్వశి రౌటేలా అనక సినిమాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే బాలీవుడ్ లో 'సనమ్ రే' 'గ్రేట్ గ్రాండ్ మస్తీ' 'హేట్ స్టోరీ 4' లాంటి రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమాలలో నటించినా ఆమెకు పెద్దగా గుర్తింపు దక్కలేదు. ఆ సినిమాల్లో అందాలను ఎంత ఆరబోసినా కూడా ఈ భామకు స్టార్ హీరోయిన్ గుర్తింపు మాత్రం రాలేదనే చెప్పాలి. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు హాట్ ఫోటోషూట్స్ చేస్తూ తన అభిమానులను అలరిస్తున్న ఈ భామ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Urvashi Rautela posted a new video in her instagram, where she is seen training like a beast. “NO PAIN NO GAIN. He clocks me right in the gut. Getting walloped is part of my action film… absorbing his blows” she captioned the video.