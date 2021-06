Varalaxmi Sarathkumar: మొదటిసారి లెగ్స్ అందాలతో జయమ్మ వర్కౌట్స్.. వామ్మో మరీ ఇంత సెక్సీగానా..

గతకొంతకాలంగా సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక పేరు చాలా వైరల్ గా మారుతోంది. ఎలాంటి పాత్ర చేసినా కూడా తనదైన శైలిలో హైప్ క్రియేట్ చేస్తూ సినిమా విజయంలో కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆమె మరెవరో కాదు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్. అయితే సినిమాల్లో పవర్ఫుల్ నెగిటివ్ పాత్రల్లో కనిపిస్తున్న ఆమె మొదటిసారి వర్కౌట్స్ చేస్తూ గ్లామర్ తో సరికొత్తగా షాక్ ఇచ్చింది. వరలక్ష్మి క్రాక్ సినిమాలో జయమ్మ అనే పాత్రతో భారీ క్రేజ్ అందుకున్న విషయం తెలిసిందే.

Varalaxmi Sarathkumar, who is no longer glamorous, has recently become a hot topic with a photo posted on Instagram. Exercising with a small net presented the beauty of the legs. The video went viral on the Internet.