గుట్టుచప్పుడుగా హీరోయిన్ యామీ గౌతమ్ పెళ్లి.. ప్రముఖ దర్శకుడితో డేటింగ్.. ప్రేమ వివాహం!

బాలీవుడ్‌తోపాటు దక్షిణాది చిత్రాల్లో తన నటనతో ఆలరించిన అందాల భామ యామీ గౌతమ్ పెళ్లి చేసుకొన్నారు. లాక్‌డౌన్ సమయంలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బాలీవుడ్ దర్శకుడు అదిత్య ధార్‌ను వివాహమాడటంతో హిందీ సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. పెళ్లి తర్వాత సోషల్ మీడియా ద్వారా స్వయంగా తన వివాహం గురించి యామీ గౌతమ్ వెల్లడించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood actress, Vicky Donor Heroine Yami Gautam Married to URI Director Aditya Dhar. She tweeted that, With the blessings of our family, we have tied the knot in an intimate wedding ceremony today. As we embark on the journey of love and friendship, we seek all your blessings and good wishes.