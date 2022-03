నిర్మాత చేసిన పనికి ఆరు నెలలు అద్దంలో చూసుకోలేదు..ఎంత ఏడ్చానో నాకే తెలియదు.. కీలక విషయం బయటపెట్టిన విద్యాబాలన్

బాలీవుడ్ నటి విద్యాబాలన్ నటించిన 'జల్సా' కారణంగా ఆమె వార్తల్లో ఉన్నారు. ఆమె మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫిల్మ్ 'జల్సా' OTT ప్లాట్‌ఫారమ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు, విద్యా సినిమాను విపరీతంగా ప్రమోట్ చేయడంలో బిజీగా ఉంది. అటువంటి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో, విద్యాబాలన్ 6 నెలల పాటు అద్దంలో తనను తాను చూసుకునే ధైర్యం చేయలేదని తన బ్యాడ్ ఫేజ్ గురించి వెల్లడించింది. ఓ నిర్మాత వల్లే ఇలా జరిగిందని విద్యా చెప్పింది. అసలు ఎవరా నిర్మాత? అసలు ఏమైంది? అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Vidya Balan says she could not look at herself in mirror for 6 months after producer made her feel ugly