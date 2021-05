నీ సైజులు ఎంత, నెటిజన్ తింగరి ప్రశ్న.. ఆ మాటతో నోర్మూయించిన హీరోయిన్!

ఢిల్లీలో పుట్టి చెన్నైలో సెటిలైన యషికా ఆనంద్ మోడల్‌ గా కెరీర్ ప్రారంభించింది. తరువాత టీవీ నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఈ పంజాబీ నటి 2016లో ధురువంగల్ పత్తినారు సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 2018లో అడల్ట్ కామెడీ, ఇరుట్టు అరైయిల్ మురట్టు సినిమాలతో క్రేజీ హీరోయిన్ గా మారి 2019లో కఝుగు 2, జాంబీ సినిమాలతో కూడా పలకరించింది. అలాగే బిగ్ బాస్ 2 తమిళ్ ద్వారా మరింత క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. ఈ భామ నీ సైజ్ ఎంత అని అడిగిన ఒక నెటిజన్ కి దిమ్మతిరిగే సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Yashika Aannand appeared in only one film in Telugu, titled NOTA, alongside Vijay Devarakonda. But, she is very active in Tamil cinema, with a bunch of projects already on hand. On Thursday evening, actress initiated a fan-interaction session on Instagram. An abuser asked the actress for her, “b**bs size”, and the actress gave a stunning reply.