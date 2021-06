బ్యాక్ లెస్ గా కనిపించి షాకిచ్చిన హీరోయిన్.. యమా హాట్ గురూ!

ఢిల్లీలో పుట్టిన పంజాబ్ భామ యషికా ఆనంద్ చెన్నైలో సెటిలై మోడల్‌ గా కెరీర్ ప్రారంభించింది. ఇక యషికా ఆనంద్ విజయ్ దేవరకొండ నటించిన నోటా చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువైన సంగతి తెలిసిందే. ఎప్పటికప్పుడు హాట్ ఫోటో షూట్స్ చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తూ ఉండే ఈ భామ తాజాగా ఒక హాట్ ఫోటో షేర్ చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Yashika Aannand appeared in only one film in Telugu, titled NOTA, alongside Vijay Devarakonda. But, she is very active in Tamil cinema, with a bunch of projects already on hand. she gave a hot treat to her followers with a back less picture.