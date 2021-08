తల్లైనా తగ్గని రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ రచ్చ: అందాలు మొత్తం కనిపించేంత దారుణంగా ఫోజులు

సోషల్ మీడియా వాడకం పెరిగిన తర్వాత ఎంతో మంది నటీమణులు సినిమాలు చేయకున్నా నిత్యం ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉండగలుగుతున్నారు. అదే సమయంలో తమ అందచందాలను ఆరబోస్తూ రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు. తద్వారా నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తూ హాట్ టాపిక్ అవుతున్నారు. అలాంటి వారిలో హాలీవుడ్ బ్యూటీ అమీ జాక్సన్ ఒకరు. పేరుకు విదేశీ అమ్మాయే అయినా దక్షిణాదిలో హీరోయిన్‌గా సత్తా చాటిందీ బ్యూటీ. ఈ క్రమంలోనే వరుసగా ఆఫర్లు అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రియుడితో డేటింగ్ చేసి ఓ బిడ్డకు తల్లైంది. దీంతో ఆమె కెరీర్ ప్రశ్నార్థకం అయిపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అమీ జాక్సన్ సోషల్ మీడియాలో ఘాటు ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ హల్‌చల్ చేస్తోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ పిక్స్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

English summary

Famous actress and a former model Amy Jackson Very Busy in Social Media. Recently She Shared Few Hot Photos in her Instagram. These Pics Gone Viral.