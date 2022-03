హాలీవుడ్ నటుడు బ్రూస్ విల్లీస్ తన నట జీవితానికి ముగింపు చెప్పేందుకు సిద్దమయ్యారు. గత కొద్దికాలంగా అరుదైన వ్యాధితో బాధ పడుతున్నబ్రూస్ విల్లీస్ పలు ఆరోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాడు. బ్రూస్ విల్లీస్ ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తన కెరీర్‌కు దూరంగా ఉంచాలని భావించారు. దాంతో ఓ సుదీర్గమై, భావోద్వేగమైన లేఖలో తాజా పరిస్థితులను సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులకు వివరించారు. ఈ లేఖ వివరాల్లోకి, అలాగే బ్రూస్ విల్లీస్ ఆరోగ్యం, ఆయన కెరీర్, ఆయనను వెంటాడుతున్న వ్యాధి గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Hollywood Actor Bruce Wilils says good bye to his acting career. Reports suggest that He has been suffering with Aphasia disease. In this occassion, His family released a post of retirement in Social media.