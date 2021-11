పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ’స్లమ్ డాగ్‘ ఫ్రైడా పింటో.. ప్రియుడితో బ్రేకప్.. ఆ తర్వాత వివాదంగా!

ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత చిత్రం స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ చిత్రంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రేక్షకుల మనసులో స్థానం సంపాదించుకొన్న ఫ్రైడా పింటో జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. అమెరికాలో వ్యాపారవేత్త కోరీ ట్రాన్‌తో జీవితాన్ని పంచుకొంటున్న ఫ్రైడా పింటో పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. మాతృత్వపు అనుభూతితో ఆమె తన సంతోషాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకొన్నది. ఈ సందర్భంగా ఆమె జీవితం, అలాగే పుత్రోత్సాహం గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

Slumdog Millionaire fame Freida Pinto blessed baby boy Rumi Ray with Cory Tran. She posted a message that, Happy Birthday Dada Cory! I celebrate you my husband, friend and partner in life. To see you become not just a Dad but Super-Dad makes me so emotional and fills me with joy