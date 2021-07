రాజకీయాల్లోకి జాకీ చాన్.. పార్టీలో సభ్యత్వం ఇవ్వండి.. చైనా అధ్యక్షుడికి విన్నపం!

సినీ రంగం నుంచి నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్తేమీ కాదు. గతంలో చాలా మంది వెండితెర మీద పాపులారిటీని సాధించి.. ఆ తర్వాత పాలిటిక్స్‌లోకి సక్సెస్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. కొందరు ముఖ్యమంత్రులుగా, కొందరు దేశాధినేతలుగా ఎన్నికై అద్భుతంగా రాణించారు. ఇప్పటి వరకు హాలీవుడ్‌ చిత్రాల్లో నటించి విశేషంగా ఆదరణను సంపాదించుకొన్న జాకీ చాన్ త్వరలోనే రాజకీయ ప్రవేశం చేయబోతున్నారు. సినీ నటులు రాజకీయాల్లోకి, అలాగే జాకీ చాన్ రాజకీయ ప్రవేశం గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Chinese and Hollywood actor Jackie Chan likely to entry into Chinese politics, He requested CPC membership to China President Xi Jinping. He attended The centenary celebrations of the Communist Party of China (CPC).