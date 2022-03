Avatar 2 అద్బుతం.. కళ్లు చెదిరే దృశ్యాలు.. ట్రైలర్, మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

హాలీవుడ్‌తోపాటు ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో సంచలన విజయం సాధించిన అవతార్ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా అవతార్ 2 చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నది. 13 ఏళ్ల క్రితం అవతార్ చిత్రాన్ని ప్రముఖ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ రూపొందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా అవతార్ 2 చిత్రం రిలీజ్‌కు సిద్దమవుతున్నది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలను హాలీవుడ్ హీరోయిన్ జో సల్దానా ఆసక్తికరమైన విషయాలను మీడియాకు వెల్లడించడం, ఆమె ఇంటర్యూ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ క్రమంలో అవతార్ 2 సినిమా గురించి, జో సల్దానా చెప్పిన విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Hollywood director James Cameron's Avatar 2 movie is getting ready for release. It trailer to hit on May 6th. This movie is shot with underwater motion-capture. Avatar 2 hits cinemas on December 16, 2022.