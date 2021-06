హాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరోయిన్ జెన్నిఫర్ అనిస్టన్ మరోసారి సహజీవనంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రెండు వివాహాలు బ్రేకప్ అయి.. ప్రస్తుతం సింగిల్‌గా ఉంటున్నది. అయితే తాజాగా హాలీవుడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. మంచి ప్రియుడి కోసం వెతుకుతున్నాను అంటూ హింట్ ఇచ్చారు. అయితే ప్రియుడు, మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడిన అనిస్టన్ వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లోకి వెళితే..

Hollywood's Actor, Producer, Business women Jennifer Aniston looking for living Relationship and life partner. Jennifer revealed in latest interview that.. she was interested in living an enjoyable life with a fantastic partner.