హాలీవుడ్ అగ్రతారలు బెన్ అఫ్లేక్, జెన్నిఫర్ లోపేజ్ అనేక రూమర్లకు తెరదించుతూ వివాహం చేసుకొన్నారు. అమెరికాలోని నేవడాలో జరిగిన వివాహ వేడుకలో నిన్ను భార్యగా మనస్పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను అని పురోహితుల ముందు నూతన దంపతులు ప్రమాణం చేసినట్టు హాలీవుడ్ మీడియా కథనాన్ని వెల్లడించింది. బెన్, జెన్నిఫర్ వివాహ వేడుక, వ్యక్తిగత జీవితం గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Jennifer Lopez married Ben Affleck at Nevada on July 16th. As per media reports, Ben Affleck and Jennifer Lopez got a marriage license in Clark County, NV -- which was processed on July 16.