శ్రీదేవి మూవీస్ బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాత శివలెంక కృష్ణ ప్రసాద్ నిర్మాణ సారథ్యంలో సమంత రుత్ ప్రభు నటించిన యశోద సినిమా నవంబర్ 11న రిలీజ్‌కు సిద్దమైంది. హరీ, హరీష్ దర్శక ద్వయం రూపొందించిన ఈ సినిమాలో ఎమోషన్స్‌తోపాటు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, సమంత ఫైట్స్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌ మారనున్నాయి. సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించే విధంగా యాక్షన్ కోరియోగ్రాఫర్ యానిక్ బెన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ రూపందించారు. ఈ ఫైట్స్ గురించి యానిక్ బెన్ మాట్లాడుతూ..

English summary

Action Choreographer Yannick Ben's upcoming thriller Yashoda, is in awe of Samantha’s dedication to get the action right. The French national, who has worked extensively in Hollywood, has worked with stars such as Shahrukh Khan in Bollywood and Suriya in the South. But when it comes to picking work, he is a purist.