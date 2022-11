Madhubala రోజా సెన్సేషనల్ హిట్ తర్వాత కెరీర్ అలా.. తల్లి పాత్రలే ఎందుకంటే? మధుబాల మనోగతం

బాలీవుడ్ హీరో అజయ్ దేవగన్‌తో కలిసి పూల్ ఔర్ కాంటే చిత్రంలో నటించి హాట్ హీరోయిన్‌గా మారారు. ఆ తర్వాత సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ మణిరత్నం రూపొందించిన రోజా సినిమాతో మధుబాల దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యారు. తెలుగులో జెంటిల్మన్, ఆవేశం, అల్లరి ప్రియుడు, పుట్టినిల్లా? మెట్టినిల్లా? చిలక్కొట్టుడు లాంటి చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొన్నారు. అయితే కెరీర్ పీక్స్‌లో ఉండగా..వివాహం చేసుకొని సినిమా పరిశ్రమకు దూరంగా ఉన్నారు. అయితే సెకండ్ ఇన్సింగ్స్‌లో తల్లి పాత్రలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. తాజాగా ప్రేమదేశం సినిమాలో ఓ కీలక పాత్రలో నటించిన మధుబాల తన కెరీర్ అనుభవాలు పంచుకొంటూ..

English summary

Roja Fame and Actress Madhubala is coming with Prema Desham movie. He is acting with Trigun and Megha Akash. As part of the promotion, She speaks to media about the movie.