Butta Bomma మూవీ చూస్తే.. ఒరిజినల్ మూవీ డైరెక్టర్ ఆశ్చర్యపోతారు.. దర్శకుడు శౌరీ చంద్రశేఖర్ రమేష్

ప్రముఖ సినీ నిర్మాణ సంస్థ సితారా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ నిర్మించిన చిత్రం బుట్టబొమ్మ. మలయాళంలో విజయవంతమైన సినిమాకు తెలుగు రీమేక్‌గా ఈ చిత్రం రూపొందింది. దర్శకత్వం శాఖల మంచి అనుభవం ఉన్న శౌరీ చంద్రశేఖర్ టీ రమేష్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో అనిక సురేంద్రన్, సూర్య వశిష్ట, అర్జున్ దాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు శౌరీ చంద్రశేఖర్ టీ రమేష్ మాట్లాడుతూ..

Sithara Entertainments and Fortune Four Cinemas bankrolled Butta Bomma is set to release on February 04, 2023. nikha Surendran, Surya Vashistta and Arjun Das in the lead roles. debutant director Sowri Chandrasekhar Ramesh gives his notes on the movie.