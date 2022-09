స్క్రిప్ట్ చదివి త్రివిక్రమ్ ఏం చెప్పారంటే? స్వాతిముత్యం దర్శకుడు లక్ష్మణ్ (ఇంటర్వ్యూ)

ప్రముఖ నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ రెండో కుమారుడు గణేష్ హీరోగా, అందాల భామ వర్ష బొల్లమ్మ హీరోయిన్‌గా నూతన దర్శకుడు లక్ష్మణ్ కే కృష్ణ డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన చిత్రం స్వాతి ముత్యం. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితారా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత నాగవంశీ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ద్వారా బెల్లంకొండ గణేష్, దర్శకుడు లక్ష్మణ్ తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతున్నారు. దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 5వ తేదీన రిలీజ్‌కు సిద్దమైన ఈ సినిమా ప్రమోషన్‌లో భాగంగా దర్శకుడు లక్ష్మణ్ కే కృష్ణ మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Director Lakshman K Krishna introducing with Swathi Muthyam movie which produced by Naga Vamshi of Sitara Entertainment. This movie is set to release on October 5th. Here is the director Lakshman's Interview.