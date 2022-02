తివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గైడెన్స్ డీజే టిల్లుకు స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్.. రొమాన్స్ హద్దులు దాటేలా.. దర్శకుడు విమల్ కృష్

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఫ్యార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ సంయుక్తంగా సూర్యదేవర నాగ వంశీ చిత్ర నిర్మాతగా విమల్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం డీజే టిల్లు. ఈ చిత్రంలో సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ, నేహా శెట్టి జంటగా నటించారు. అయితే ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో దర్శకుడు విమల్ కృష్ణ మీడియాతో మాట్లాడారు. డీజే టిల్లు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కుటుంబంతో కలిసి డీజే టిల్లు చిత్రాన్ని చూడొచ్చని విమల్ కృష్ణ చెబుతూ..

English summary

Actor Vimal Krishna is introducing as director with DJ Tillu Movie. As Part of the promotion, He spoke to Telugu filmibeat. He said, Trivikram Srinivas's suggestion more help for this movie.