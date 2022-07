యువ కథానాయకుడు, ఉస్తాద్ రామ్ పోతినేని నటించిన సినిమా 'ది వారియర్'. తమిళ అగ్ర దర్శకుడు లింగుస్వామి దర్శకత్వం వహించారు. పవన్ కుమార్ సమర్పణలో శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ పతాకంపై ప్రొడ‌క్ష‌న్ నెం. 6గా శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మించారు. జూలై 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది. ది వారియర్ మూవీ గురించి, లింగుస్వామి, హీరో రామ్ గురించి కృతి శెట్టి ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెబుతూ..

English summary

Krithi Shetty interview about The Warriorr. She said, It's been tough to match ramsayz's energy. I've learnt RJ style & whistling to get into the role with ease. dirlingusamy is very precise & clear about what he wants. I was amazed by the way AadhiOfficial blends into role on sets - IamKrithiShetty about TheWarriorr