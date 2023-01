నైట్రో స్టార్ సుధీర్ బాబు హీరోగా ప్రముఖ సినీ నిర్మాణ సంస్థ భవ్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాత వీ ఆనంద ప్రసాద్ నిర్మించిన చిత్రం హంట్. యువ దర్శకుడు మహేష్‌ సూరపనేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీకాంత్, తమిళ హీరో భరత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రిపబ్లిక్ డే కానుకగా జనవరి 26న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మహేష్ సూరపనేని మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ..

English summary

Nitro Star Sudheer Babu's Hunt is set to release on January 26th which is directed by Mahesh Surapaneni. produced by Anand Prasad. Here is the Interview about Mahesh Surapaneni.