యువ సామ్రాట్ అక్కినేని నాగ చైత‌న్య హీరోగా దిల్‌రాజు ప్రొడ‌క్ష‌న్ అసోసియేష‌న్ విత్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ కాంబినేష‌న్‌తో శ్రీమ‌తి అనిత స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌రాజు, శిరీష్ నిర్మించిన చిత్రం 'థాంక్యూ'. విక్రమ్ కే కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. జూలై 22న సినిమా విడుదలవుతుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్ సంద‌ర్భంగా హీరో అక్కినేని నాగ చైత‌న్య మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Hero Naga Chaitanya opened about Telugu film industry issues. He said, Heroes should take share in profit, not before film process. That only solve Issues some extent.