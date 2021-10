సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై యువ హీరో నాగశౌర్య, యువ హీరోయిన్ రీతూ వర్మ జంటగా లక్ష్మీ సౌజన్య దర్శకురాలిగా పరిచయమవుతున్న చిత్రం వరుడు కావలెను. దీపావళీ కానుకగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మాత. ఈ సినిమా టీజర్లు, ట్రైలర్లు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొన్నాయి. ఈ సినిమాపై ఫీల్‌గుడ్ ఫ్యాక్టర్‌ను పెంచింది. అంతేకాకుండా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకొనేలా ప్రమోషన్స్ భారీ రేంజ్‌లో చేశారు. ఈ సందర్భంగా హీరో నాగశౌర్య గురువారం తెలుగు ఫిల్మీబీట్‌తో మాట్లాడుతూ..

Varudu Kavalenu' marks the directorial debut of Lakshmi Sowjanya. Starring Naga Shaurya and Ritu Varma in the lead roles. The film, presented by PDV Prasad and produced by Naga Vamsi Suryadevara under prestigious production house Sithara Entertainments, is all set for release on October 29th in theatres.