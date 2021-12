జీవితంలో ఇదే చివరి పాట అని చెప్పారు.. దివంగత సిరివెన్నెలను తలుచుకొని నాని ఎమోషనల్

నేచురల్ స్టార్ నానికి గత రెండేళ్లు ఓ భిన్నమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు. లాక్‌డౌన్ సమయంలో తాను నటించిన సినిమాలు వీ, టక్ జగదీష్ సినిమాలను తప్పని పరిస్థితుల్లో ఓటీటీలో రిలీజ్ చేశారు. గత రెండేళ్ల తర్వాత ప్రస్తుతం శ్యామ్ సింగరాయ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. సాయిపల్లవి, కృతిశెట్టి నటించిన ఈ సినిమా డిసెంబర్ 24న రీలీజ్‌కు సిద్దమైంది. ఈ నేపథ్యంలో నాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Nani' shyam singha roy movie set to release on December 24th. This movie got response all over the world. In this occassion, Nani speaks to media about shyam singha roy.