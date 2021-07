నాకు అలాంటి భర్త దొరకడం అదృష్టం.. అందుకే నా కెరీర్.. ప్రియమణి ఎమోషనల్

జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ అవార్డులు అందుకొన్న అసురన్ చిత్రానికి రీమేక్‌గా నారప్ప జూలై 20వ తేదీన అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజ్ అవుతున్నది. ఈ చిత్రంలో హీరో వెంకటేష్ సరసన ప్రియమణి కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమా గురించి, తన పాత్ర గురించి ప్రియమణి మాట్లాడుతూ..

English summary

Victory Venkatesh Latest movie is Narappa. This movie is releasing on July 20 in Amazon Prime Video. In this occassion, Priyamani speaks to filmibeat about Narappa release on Amazon Prime Video