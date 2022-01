ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోనే కాకుండా బాలీవుడ్‌లో తన సత్తా చాటేందుకు ప్లాన్స్ చేసుకొంటున్నారు. నిర్మాతగా తన స్టామినాను నిరూపించుకొన్న దిల్ రాజు.. తన కుటుంబం నుంచి, తన సోదరుడు శిరీష్ కుమారుడు ఆశీష్‌ను రౌడీ బాయ్స్ సినిమా ద్వారా టాలీవుడ్‌కు పరిచయం చేశారు. థియేటర్లలో రిలీజైన రౌడీ బాయ్స్ చిత్రం మిక్స్‌డ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకొన్నప్పటికీ.. నిలకడగా కలెక్షన్లు సాధిస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో రౌడీ బాయ్స్ కలెక్షన్లు, అలాగే ఓటీటీ రిలీజ్ గురించి దిల్ రాజ్ క్లారిటీ ఇస్తూ..

English summary

Tollywood's Star Producer Dil Raju is introduced his nephew Ashish with Rowdy Boys. This movie going good at box office. This movie registered 4 crores share in 5 days. In this occassion, Dil Raju given clarity about OTT Release of Rowdy Boys.