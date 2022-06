కమర్షియల్ హీరోగా సక్సెస్ ఎందుకు కాలేదంటే.. విరాటపర్వం ప్యాన్ ఇండియా రిలీజ్ గురించి రానా దగ్గుబాటి

నాకు అడవులతో ఏదో చెప్పలేని అనుబంధం ఏర్పడింది. అరణ్య, విరాట పర్వం సినిమాల కారణంగా నేను అడవుల్లోనే షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది. నక్సల్స్, దళాలు అడవుల్లో ఉండటం వల్ల నేను ఎక్కువగా అడవుల్లో గడపాల్సి వచ్చింది. తొలిసారి నేను ప్రేమకథ చేస్తున్నాను. సాధారణంగా ప్రేమ కథలు చేయడం ఇష్టం ఉండదు. కానీ ఇది డిఫరెంట్ సినిమా. ప్రేమ కోసం వెన్నెల అనే అమ్మాయి ఎంతకైనా తెగించడం అంశాలతో విరాట పర్వం తెరకెక్కింది అని రానా దగ్గుబాటి తెలిపారు. ఇంకా రానా దగ్గుబాటి మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Actor Rana Daggubati's latest movie is Virata Parvam. This movie set to release on June 17th. Here is the Rana's Inner feelings about the movie.