అలా నన్ను బాడీ షేమింగ్ చేశారు... అందుకే అలా ఘాటుగా స్పందించా.. ప్రియాంక జవాల్కర్

టాక్సీవాలా చిత్రంతో టాలీవుడ్‌లోకి అడుగు పెట్టిన ప్రియాంక జవాల్కర్‌కు అవకాశాలు వెతుక్కొంటూ వచ్చాయి. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ప్రియాంక తెలుగు అమ్మాయిగా తనకంటూ ఓ ఇమేజ్‌ను క్రియేట్ చేసుకొన్నారు. అయితే లాక్‌డౌన్‌లో రెండు సినిమాలు చేయడం, అవి విడుదలై సక్సెస్ సాధించడంతో ఇప్పుడు ప్రియాంక తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో హాట్ గర్ల్‌గా మారింది. అయితే తనను బాడీ షేమింగ్ గురించి ప్రియాంక చెప్పిన విషయాలు, తన కెరీర్ గురించి వెల్లడించిన విషయాలు మీ కోసం..

Priyanka Jawalkar speaks about her two successful movies which release after second wave. She is very happy about Thimmarusu, SR Kalyanamandapam become hit. She says I have crush on Allu Arjun! but Vijay Deverakonda is very chill guy.