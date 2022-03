Ghani వరుణ్ తేజ్ కష్టం మాటల్లో చెప్పలేం.. ఆ బాక్సర్ సినిమాలు చూసి.. అల్లు బాబీ, సిద్దూ ఎమోషనల్

2009 నుంచి జస్ట్ టికెట్ వెబ్‌సైట్, క్యూబ్ లాంటివి డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ ప్రాసెస్‌లో ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పనుల్లో ఉన్నాను. కానీ సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన తెర వెనుక బిజీగా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం నేను తెర ముందుకు వచ్చాను. స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా ఓ సినిమా చేద్దామని అనుకొంటుండగా.. కిరణ్ ఐడియా చెప్పారు. బాక్సింగ్ నేపథ్యంగా అలా గని సినిమా ప్రారంభమైంది. బాక్సింగ్ అనగానే.. అమ్మా, నాన్న, తమిళ అమ్మాయి అనగానే తల్లి, కొడుకుల మధ్య కథ, గని విషయానికి వస్తే.. వరుణ్ తేజ్ క్యారెక్టర్ జర్నీ అని నిర్మాతలు అల్లు బాబీ, సిద్దు చెప్పారు.

English summary

Varun Tej's Ghani movie set to release in Theatres. In this occassion, Allu Bobby and Siddhu Mudda has given interview for sports drama. They revealed interesting things to media.