Sanchari Vijay యాక్సిడెంట్.. స్నేహితుడి మీద కేసు.. 2 ఏళ్ల వరకూ జైలు శిక్ష?

తాజాగా కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక విషాద ఘటన చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సంచారి విజయ్ బ్రెయిన్ డెడ్ కారణంగా కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ప్రమాదం విషయంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దానికి సంబందించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

FIR has been registered against Naveen, Sanchari Vijay’s friend who rode the bike on June 12. case has been registered against Naveen under IPC section 279 and IPC section 338 punishable with imprisonment of either description for a term which may extend up to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.