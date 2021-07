KGF Chapter 2 Release Date: కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. బాక్సాఫీస్ యుద్ధం తప్పేట్టులేదుగా?

తెలుగు సినిమా దశ-దిశ మొత్తాన్ని బాహుబలి సినిమా ఎలా మార్చేసిందో, కన్నడ సినిమా దశ దిశను కూడా కే జి ఎఫ్ సినిమాతో మారిపోయింది. ఈ సినిమా దెబ్బతో కన్నడ సినిమా ఖ్యాతి భారతదేశానికే కాక కొన్ని ఇతర దేశాలకు కూడా పాకింది.. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కుతున్న కే జి ఎఫ్ 2 కొత్త రిలీజ్ డేట్ గురించి ఆసక్తికర ప్రచారం జరుగుతోంది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per latest buzz makers of kgf 2 are going with their sentiment date. they are planning to release movie on christmas.