నటి పోర్న్ వీడియో వైరల్.. వణికిపోయనంటూ మరో వీడియో రిలీజ్ చేసిన నటి..పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

ఈ మధ్యకాలంలో సైబర్ నేరాలు ఎక్కువైపోయాయి. ఏదో ఒక విధంగా అమాయకులను మోసం చేసి డబ్బు కొట్టేస్తున్న ముఠాలు కొన్ని అయితే అమ్మాయిల ఫోటోలను సేకరించి వాటిని అసభ్యకరంగా మార్చి సర్క్యులేట్ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు కొందరు తయారయ్యారు. అయితే కేరళకు చెందిన ఒక నటికి ఇలాంటి తలనొప్పి ఎదురయింది. దీంతో ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Malayalam actress Remya Suresh Facebook to share a video in which she spoke about the morphed video which is doing the rounds on the internet. Many allege that the woman in the video resembles Remya Suresh. she brokes out and said that she has filed a complaint with the Alappuzha Police and Cyber Cell.