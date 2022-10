Dhoom Dhaam Dhosthaan Review.. పవ్వ గొట్టు.. బోటికూర అంచుకువెట్టు.. బాంచోత్ అంటూ నానికి దసరా పూనకం

నేచురల్ స్టార్ నానీ నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం దసరా మూవీకి సంబంధించిన మాస్, లోకల్ స్ట్రీట్ సాంగ్‌ను చిత్ర యూనిట్ రిలీజ్ చేసింది. ఊరమాస్‌ అంటే తక్కువే అనే విధంగా నాని వేసిన స్టెప్పులు.. మ్యూజిక్ కిర్రాక్ లేపింది. ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ అంటూ సాగే పాటలో తెలంగాణ మట్టి వాసన గుభాలించింది. ఈ పాటకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Natural Star Nani’s highly anticipated Pan India film Dasara have created huge hype on the first single of the movie with a promotional video. The makers unveiled the song Dhoom Dhaam Dhosthaan, just a while ago. Nani’s character look is just unbelievable for the kind of makeover he underwent. Santhosh Narayan composed the song, while Rahul Sipligunj, Palamuru Jangireddy, Narsamma, Gotte Kanakavva and Gannora Dasa Laxmi crooned it remarkably. Kasarla Shyam has penned the song in typical Telangana style.