Indian Idol 12 winner పవన్ దీప్ రాజన్.. తెలుగు తేజం షణ్ముఖ ప్రియకు ఎన్నో స్థానమంటే!

భారతీయ టెలివిజన్ రంగంలో పాపులర్ షో ఇండియన్ ఐడల్ 12 ఫినాలే గ్రాండ్‌గా ముగిసింది. 12 గంటలపాటు మారథాన్‌గా సాగిన ఈ షోలో ఉత్తరాఖండ్‌కు చెందిన పవన్‌దీప్ రాజన్ విజేతగా నిలిచారు. అందరూ ఊహించిన విధంగానే పవన్ దీప్ రాజన్ ఈ సీజన్ టైటిల్‌ను ఎగురేసుకుపోయారు. స్టార్ సింగర్లు, కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా లాంటి ప్రముఖుల తళుకుల మధ్య ఈ షో ఆద్యంతం సందడిగా సాగింది. అయితే షణ్ముఖప్రియ ఆరోస్థానంలో నిలవడం ప్రేక్షకుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని రేపుతున్నది. ఫినాలే గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Popular Show Indian Idol 12 winner is Uttarakhand's Pawandeep Rajan. The talented singer won the 12-hour grand finale of the show on Sunday with Arunita Kanjilal and Sayli Kamble as runners-up.Shanmukhapriay stood at 6th place.