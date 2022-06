యువ పాప్ సంచలనం జస్టిన్ బీబర్‌కు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. రామ్సే హంట్ సిండ్రోమ్ అనే వ్యాధి గురయ్యారు. దాంతో ఆయన పాక్షికంగా పక్షవాతానికి గురయ్యారు. ఈ వార్తను స్వయంగా జస్టిన్ బీబర్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ వార్తతో సంగీత అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ వార్తకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pop Singer Justing bieber diagnosed with Ramsay Hunt Syndrome. He shared video that, As you can see, this eye is not blinking, I can't smile on this side of my face, this nostril will not move."