Lata mangeshkar No More: 50 వేలకు పైగా పాటలు.. తెలుగులో మాత్రం ఆ ముగ్గురి సినిమాల్లోనే!

ఈ మధ్య కాలంలో దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని సినీ పరిశ్రమల్లో వరుసగా విషాదాలు జరుగుతున్నాయి. కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా ఇప్పటికే చాలా మంది గొప్ప గొప్ప ప్రముఖులు కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే ఎంతో మంది నటీనటులు, టెక్నీషియన్లు, ఆర్టిస్టులు ఇలా సినీ రంగంతో సంబంధం ఉన్న పలువురు ప్రముఖులు ప్రాణాలను కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు సినీ వినీలాకాశంలో మరో ధృవతార కనుమరుగైపోయింది. సుదీర్ఘ కాలంగా తన గాత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించిన దిగ్గజ గాయని గాన కోకిల లతా మంగేష్కర్ అనారోగ్య కారణాలతో కన్నుమూశారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో ఆమె పాడిన పాటల గురించి తెలుసుకుందాం పదండి!

English summary

Singer Lata Mangeshkar Passed Away At The Age Of 92 Due To Health Issue. Now Let We Know about her famous telugu songs list.