Aamir Khan divorce to Kiran Rao.. వారిద్దరి మధ్య జరిగింది అదే.. షాకింగ్ విషయాలను బయటపెట్టిన ప్రాణ స్నేహితుడు

బాలీవుడ్‌లో స్టార్ దంపతులు అమీర్ ఖాన్, కిరణ్ రావు విడాకులు తీసుకొంటున్నట్టు ప్రకటించడం సినీ పరిశ్రమలో సంచలనం రేపింది. అమీర్ దంపతుల అభిమానులు, సన్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషులు ఒక్కసారిగా దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. తామిద్దరం పరస్పర అవగాహనతో విడిపోతున్నాం. కానీ మేము కలిసే ఉంటాం అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే అమీర్ దంపతుల కుటుంబ అంతర్గత వ్యవహారాలు తెలిసిన స్నేహితుడు అమీన్ హాజీ ఆంగ్ల వెబ్‌సైట్ న్యూస్ 18కు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని విషయాలను వెల్లడిస్తూ..

English summary

Bollywood actor Aamir Khan and his wife kiran rao combinely announces that they are officially divorced but will continue to co-parent his son Azad. In this occassion, Aamir freind Amin Hajee revealed few shocking things to News 18.