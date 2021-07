దిగ్గజ నటుడు దిలీప్ కుమార్ ఇకలేరు.. అనారోగ్యంతో కన్నుమూత.. శోక సంద్రంలో సినీలోకం!

దేశం గర్వించ దగిన ప్రముఖ నటుడు, బాలీవుడ్ దిగ్గజం దిలీప్ కుమార్ ఇకలేరు. ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన ముంబైలోని హిందూజా హాస్పిటల్‌లో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 98 సంవత్సరాలు. దిలీప్ కుమార్ మరణాన్ని ఆయన స్నేహితుడు ఫైజల్ ఖాన్ ట్విట్టర్‌లో ధృవీకరించారు. దిలీప్ కుమార్ ఇకలేరనే విషయాన్ని భారమైన హృదయంతో తెలియజేయస్తున్నాం అని తెలిపారు. దిలీప్ మరణానికి సంబంధించిన మిగితా వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Dilip Kumar No more: Bollywood Legendary Passed away at 98. HIs freind faisal Khan wrote that With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, a few minutes ago. We are from God and to Him we return