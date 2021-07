Bhagat Singh Nagar: అలా ప్రస్తావించడం బాగాలేదు.. దర్శకుడిపై ప్రకాష్ రాజ్ అసహనం

మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (మా) అధ్యక్షుడిగా పోటీకి సిద్ధమవుతున్న విలక్ష నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ పలు సినిమా వేడుకల్లో బిజీగా మారుతున్నారు. తాజాగా గ్రేట్ ఇండియా మీడియా హౌస్ పతాకంపై వాలాజా క్రాంతి దర్శకత్వంలో వాలాజా గౌరి, రమేష్ ఉడత్తు నిర్మిస్తున్న చిత్రం భగత్ సింగ్ నగర్ టీజర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన ఆడియో విజువల్ వీడియోలో తన పోటీ గురించి ప్రస్తావించడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Actor Prakash Raj at Bhagat Singh Nagar Teaser event. In this event, Unit screened a AV on Prakash Raj. But Prakash Raj not happy on some incidents which are in AV.