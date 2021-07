టాలెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది నటీనటులు ఉన్నా కూడా కొంతమంది మాత్రమే ఎప్పటికైనా అలానే గుర్తిండిపోతారు. ఈ కాలంలో స్టార్ హోదాను కాపాడుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఇక కొంతమంది హీరోగా చేసి ఆ తరువాత సపోర్టింగ్ రోల్స్ తో మెప్పిస్తున్నారు. అలాంటి టాలెంటెడ్ నటులలో సాయి కుమార్ ఒకరు. ఆయన వాయిస్ ఓవర్ డైలాగ్స్ గురించి స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేసిన పాజిటివ్ కామెంట్స్ గురించి సాయి కుమార్ వివరణ ఇచ్చారు.

English summary

Sai Kumar is one of the talented actors. Not to mention his voice over dialogues are special. Sai Kumar commented on the recent positive comments made by megastar Chiranjeevi.