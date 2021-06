చంద్రబాబు నాయుడిపై సోనుసూద్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్.. అంతా ఆయన వల్లే అంటూ..

కరోనావైరస్ ఫస్ట్ వేవ్ సందర్భంగా సమాజ సేవకు నడుము కట్టిన విలక్ష నటుడు ఎంతో అద్బుతమైన సేవలతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొంటున్నారు. మేధావుల నుంచి సామాన్య ప్రజల వరకు సోను సూద్ సేవలకు ముగ్దులువుతున్నారు. అయితే ఎప్పుడూ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండే రియల్ హీరో మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై ఆసక్తికరమైన కామెంట్లు చేశారు. దేశం గర్వించదగిన నటుడు చేసిన కామెంట్లు.. అతడి వ్యక్తిగత వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actor Sonu Sood is now inspirational Icon Nation wide. He is serving a lot for Covid victims in many states. He Speaks to National Television Channel and Praises Ex CM Nara Chandra Babu's development policies.