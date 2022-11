టాలీవుడ్‌లో ఎంతో మంది యంగ్ హీరోలు తమదైన టాలెంట్లతో సుదీర్ఘ కాలంగా సందడి చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. అయితే, వారిలో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే విలక్షణ నటనతో విశేషమైన గుర్తింపును అందుకున్నారు. అందులో టాలెంటెడ్ యంగ్ హీరో అడవి శేష్ ఒకడు. విభిన్నమైన సినిమాలతో వస్తోన్న అతడు.. ఇప్పుడు 'హిట్: ది సెకెండ్ కేస్' అనే సినిమాతో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అడివి శేష్ జనసేన పార్టీ సింబల్, పవన్ కల్యాణ్, అకీరాలపై కామెంట్ చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే..

English summary

Young Hero Adivi Sesh Did HIT The Second Case Movie Under Sailesh Kolanu Direction. Now He Commented on Janasena Party and Pawan Kalyan At This Movie Event.