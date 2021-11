టికెట్ రేట్లు, సినిమాల ప్రత్యేక ప్రదర్శనలపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం తీసుకొన్న నిర్ణయం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ నిర్మాతలకు ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం కనిపిస్తున్నది. బుధవారం ఏపీ అసెంబ్లీలో ఏపీ సినిమాటోగ్రఫి చట్టానికి సవరణ బిల్లును మంత్రి పేర్ని నాని ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో డిస్టిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబ్యూటర్లు పెద్ద ఎత్తున్న ఆందోళనకు గురి అవుతున్నారనే విషయం ప్రస్తుతం ఆందోళనకరంగా మారింది. దీంతో నిర్మాతలతో డిస్టిబ్యూటర్లు చర్చ జరుపుతున్నారనే విషయం ఆసక్తికరమైన చర్చకు దారి తీసింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Minister Perni Nani introduced Amendments to Andhra Pradesh Cinematography act bill. Latest developments of AP is going big Shock for Tollywood. Distributors in AP started negotiations with Producers. We will be seeing a huge decline in pre-release business of movies irrespective of their budgets. Few producers position will be very critical to recover their budgets.