Arjun Sarja Vishwak Sen: చంద్రబోస్ పాటలు నచ్చలేదన్నాడు, గౌరవం లేదు.. విశ్వక్ సేన్ పై అర్జున్ సీరియస్

వెళ్లిపోమాకే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన విశ్వక్ సేన్ ఫలక్ నూమా దాస్ సినిమాతో మాస్ కా దాస్ గా గుర్తింపు పొందాడు. ఇటీవల ఓరి దేవుడా సినిమాతో అలరించిన ఈ హీరో తరచూ వివాదాల పాలవుతుంటాడని తెలిసిందే. ఓ ప్రాంక్ వీడియోతో కాంట్రవర్సీ ఎదుర్కొన్న విశ్వక్ సేన్ మరోసారి వివాదంలో ఇరుక్కున్నాడు.

యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ అర్జున్ సర్జా దర్శకత్వంలో విశ్వక్ సేన్ ఓ సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా షూటింగ్ కి అగ్రిమెంట్ ప్రకారం విశ్వక్ సేన్ రాకుండా హ్యాండ్ ఇచ్చాడని, కాల్స్ కి స్పందించడం లేదని తాజాగా అర్జున్ సర్జా ఫైర్ అయ్యాడు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి విశ్వక్ సేన్ ప్రవర్తనపై కామెంట్లు చేశాడు. ఆ వివరాళ్లోకి వెళితే..

English summary

Actor And Director Arjun Sarja Serious On Vishwak Sen Behaviour Over Working With His Movie And Arjun Going To File Complaint Against Vishwak Sen In Film Chamber.