రేయ్ మోహన్ బాబు రా రా.. నీ అబ్బా అంటూ.. మహిళ నటి బండబూతులు.. మా ప్రమాణ స్వీకారం వద్ద గందరగోళం

మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (మా) కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారం సమయంలో నటి శ్రీనిజా నాయుడు హల్‌చల్ చేశారు. మోహన్ బాబు కుటుంబాన్ని నోటికి వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టారు. మా అధ్యక్ష పదవిలో ఉండటానికి విష్ణు మంచుకు అర్హత లేదు అంటూ ఆమె మీడియా ముందు పరుషంగా మాట్లాడారు. ఏపీ రాజకీయాల కంపును సినిమా పరిశ్రమకు అంటగట్టేందుకు ప్రయత్నం చేశారు అంటూ నటి శ్రీనిజా మీడియా ముందు మోహన్ బాబును బూతులు తిట్టారు. నటి శ్రీనిజ మీడియాతో మాట్లాడుతూ...

Actor Manchu Mohan babu takes as oath of MAA President. After his oath, He made as sensational Speech after Oath of MAA president. Artist Srinija waring to Mohan Babu at MAA oath taking ceremony