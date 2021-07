అత్యంత వివాదాస్పదమవుతున్న మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ (మా) ఎన్నికల వ్యవహారంపై నందమూరి బాలకృష్ణ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇప్పటి వరకు మా సంఘానికి పెద్దలుగా వ్యవహరించిన వాళ్లు ఏం చేశారు అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. గత నెల రోజులుగా సినీ వర్గాల్లో చోటు చేసుకొన్న సంఘటనలపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు. మా ఎన్నికల వివాదంపై బాలకృష్ణ స్పందిస్తూ..

English summary

Balakrishna has rises Sharp questions on MAA Building Construction and MAA Elections. He spoke to media channels on eve of 30 years of Adithya 369. He criticises for delay of MAA Building construction.