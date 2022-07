విక్రమ్ కు హార్ట్ ఎటాక్ కాదట... అసలు విషయం ఇదే.. అసలు ఏమైందంటే?

తమిళ స్టార్ హీరో విక్రమ్ గుండెపోటు కారణంగా హాస్పిటల్ పాలయ్యారని అటు తమిళ సహా తెలుగు మీడియా వర్గాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే అది నిజం కాదని విక్రమ్ సన్నిహిత వర్గాల వారు ఆ వార్తలను ఖండించారు. అయితే అసలు విక్రమ్ కు ఏమైంది? ఆయన ఎందుకు హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయ్యారు? అనే వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Chiyaan Vikram has been admitted to a private hospital in Chennai due to a high fever. sources close to Chiyaan Vikram rubbished the rumours and confirmed that he is not in ICU and is recovering well.