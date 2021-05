టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హై వోల్టేజ్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులు సెట్టవుతున్నాయి. వచ్చే ఐదేళ్లలో బాహుబలి లాంటి కలెక్షన్స్ తో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ మరో స్థాయికి వెళుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ బిగ్ ప్రాజెక్టులలో ఎవరి రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనేది కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం ఎంత తీసుకుంటున్నాడు అనే విషయంపై అనేక రకాల రూమర్స్ వస్తున్నాయి.

English summary

After Salar, director Prashant Neel is all set to direct NTR's 31st film. The talk is that the director of the film is getting a lower remuneration as compared to other Pan India directors. Rajamouli is taking less than Rs 10 crore than Sukumar. There is a reason for that.