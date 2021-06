RGV: మొన్న హీరోయిన్ తొడపై ముద్దు.. నేడు మరో చోట.. అర్ధరాత్రి ఫొటో వదిలి షాక్ ఇచ్చిన వర్మ

విలక్షణ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే ఒకప్పుడు ఎలాంటి సినిమాతో థ్రిల్ చేస్తాడా అని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా చూసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫొటోతో షాక్ ఇస్తాడా అని ట్విట్టర్ ను ఫాలో అవుతున్నారు. వర్మ ఏం చేసినా సంచలనమే అనేలా ఎప్పటికప్పుడు నెటిజన్లకు షాక్ ఇస్తున్నాడు. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా హీరోయిన్స్ అందాలతో సరికొత్త స్టిల్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు.

English summary

Fans were curious to see what kind of film Ram Gopal Varma, the iconic director, once thrilled with. But now people are following Twitter to see what kind of photo will shock them. Verma has been shocking netizens from time to time that whatever he does is sensational. He is also giving newest stills with heroines beauties like never before.